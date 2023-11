© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Libano, forze israeliane colpiscono diversi villaggi del sud - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sferrato molteplici attacchi aerei da questa mattina su diverse regioni del sud del Libano, in particolare su alcuni villaggi nei settori occidentale e centrale dei territori a ridosso della Linea blu (che segna il confine de facto tra Libano e Israele). Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo la quale gli abitanti della città di Ebel al Saqi hanno trovato “i resti di un drone tra gli alberi”. Unità delle Forze armate libanesi e della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) si sono recate sul posto per verificare. Da parte loro, le Idf hanno dichiarato in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) dal portavoce, Daniel Hagari, di aver effettuato attacchi aerei contro “numerose infrastrutture dei terroristi del movimento Hezbollah in territorio libanese. Inoltre, un carro armato delle Idf ha colpito una cellula terroristica che tentava di lanciare missili dal territorio libanese verso lo spazio aereo Israeliano”. (segue) (Res)