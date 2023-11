Ucraina: intelligence britannica, più di 300 mila militari russi uccisi o feriti da inizio conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero più di 300 mila i militari russi uccisi o feriti nella guerra in Ucraina. Lo ha comunicato l'intelligence militare britannica, che stima che siano morti innumerevoli altri combattenti facenti parte di compagnie mercenarie e che decine di migliaia di soldati russi abbiano disertato. Tuttavia, il numero dei mercenari morti e feriti non è chiaro perché questi individui non sono inclusi nei dati ufficiali sulle vittime dell'esercito russo. "Stimiamo inoltre che, dall'inizio del conflitto, siano stati distrutti oltre 7.117 veicoli corazzati russi, tra cui quasi 2.475 carri armati principali, 93 aerei ad ala fissa, 132 elicotteri, 320 veicoli aerei senza pilota, 16 navi militari di tutte le classi e oltre 1.300 sistemi di artiglieria di tutti i tipi l'inizio del conflitto", ha detto James Heappey, sottosegretario alle Forze armate del Regno Unito. (Rel)