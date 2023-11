Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra incontra ministro Energia Radev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice d’Italia a Sofia Giuseppina Zarra ha incontrato oggi il ministro dell’Energia bulgaro Rumen Radev. Lo ha reso noto l’ambasciata con una nota. All’incontro hanno partecipato anche la viceministra dell’Energia Iva Petrova, il capo del gabinetto politico Karina Angelieva e la direttrice per i progetti energetici e la cooperazione internazionale Veneta Tsvetkova. Durante il colloquio sono stati esaminati i principali progetti energetici della Bulgaria nei prossimi anni, sia in ambito nucleare che in quello del gas, ma anche la produzione e il trasporto di idrogeno verde e le energie rinnovabili. Sono state inoltre approfondite le possibilità di rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito energetico, volta anche ad affrontare insieme le sfide comuni come la transizione verde e la sicurezza energetica. Infine, sono state analizzate le possibilità di collaborazione nella ricerca di nuove tecnologie di produzione di energia e l’intensificazione delle attività bilaterali nel quadro di programmi europei quali l’Erasmus. (Seb)