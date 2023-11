Cultura: al via a Madrid Congresso internazionale della società spagnola di italianistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio della lingua italiana nel contesto dell'interculturalità, dell'intertestualità e dell'interlinguistica è "molto importante per il rafforzamento dei già stretti legami tra la realtà accademica spagnola e quella italiana". Lo ha affermato Teodora Danisi, consigliere per la Cultura dell'ambasciata d'Italia a Madrid, intervenuta al XIXmo Congresso internazionale della società spagnola di italianistica (Sei) tenutosi presso l'Università Complutense di Madrid, in rappresentanza dell'ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi. A questo proposito è stata evidenziata la varietà notevole dei temi: dalla filologia alla traduzione, dalla letteratura comparata alla didattica, ma anche teatro, storia, politica, identità, autori noti e meno noti, per fornire un punto di vista nuovo nell'indagine di opere letterarie più o meno conosciute al grande pubblico. "Sono molto orgogliosa che si riservi tanta attenzione ad uno studio così approfondito della lingua italiana, e venga rafforzato l'ottimo livello nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti di lingua italiana per assicurare un insegnamento di qualità", ha spiegato Danisi, ricordando il numero consistente di cittadini italiani residenti in Spagna (oltre 300 mila). Oltre a queste statistiche, il consigliere per la cultura dell'ambasciata di Madrid ha sottolineato come ogni anno sempre più studenti si iscrivono ai corsi di italiano offerti dagli Istituti italiani di cultura, come pure i corsi offerti dalla Dante Alighieri che rappresenta un altro importante veicolo di diffusione della lingua italiana in Spagna. (Spm)