Ucraina: Borrell, spero in sblocco finanziamenti da Fondo europeo pace da parte ungherese

- Nuovo incontro fra le delegazioni ucraine e ungheresi per sbloccare l'ottava tranche di fondi Ue per l'acquisto di armi. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "Il ministro ungherese ci ha spiegato che oggi ci sarà un nuovo incontro con la delegazione ucraina per cercare di sbloccare il pagamento dell'ottava tranche" di fondi per le armi, ha detto. "Quindi penso che ci sia una possibilità, spero che questo sia finalmente sbloccato", ha aggiunto. "Qualsiasi altra soluzione non è sul tavolo. Abbiamo bisogno di avere l'unanimità e ho chiesto agli ungheresi di continuare a lavorare con gli ucraini", ha proseguito. Riguardo il rifinanziamento del Fondo europeo per la pace, Borrell ha poi confermato che l'idea è ancora in piedi, ma che deve rientrare nella revisione generale delle prospettive finanziarie. "Fa parte della richiesta, insieme ai 50 miliardi del sostegno civile, che i ministri delle Finanze e i capi di Stato e di governo devono prendere in considerazione", ha concluso Borrell. (Beb)