Tlc: sesto rapporto Auditel-Censis, sorpasso smart tv su televisori tradizionali (2)

Nel 2023 la Ricerca di base Auditel ha contato 122 milioni di device presenti nelle case degli italiani: sono cresciuti del 2,2 per cento nell'ultimo anno e del 9,6 per cento dal 2017 a oggi, per un media di circa cinque schermi per famiglia e oltre due schermi per individuo. La crescita degli schermi dipende esclusivamente dall'aumento degli schermi connessi, che permettono di integrare i contenuti della TV lineare con l'offerta in streaming: nel 2023 sono 97 milioni, cresciuti del 31,7 per cento negli ultimi sette anni e del 4,4 per cento nell'ultimo anno, con una media di quattro device connessi per abitazione. Ai device connessi andrebbero aggiunti almeno altri due dispositivi smart che hanno fatto ingresso nelle case degli italiani negli ultimi dieci anni e che hanno funzionalità diverse, tra cui anche quella di seguire contenuti audio e video in streaming: lo smart speaker e lo smartwatch. Negli ultimi due anni le famiglie con smart speaker sono aumentate del 29,2 per cento. Aumentano anche le famiglie che hanno in casa almeno uno smartwatch, che sono oltre un milione e 200 mila, pari al cinque per cento del totale, e sono cresciute del 43,4 per cento negli ultimi due anni. Al momento, il 63,1 per cento delle famiglie italiane, 15 milioni e 400 mila nuclei in valore assoluto, vive in abitazioni che dispongono della Banda Ultra Larga per come è intesa dalla Ricerca di Base Auditel, vale a dire che accedono a internet tramite Adsl o fibra ottica o satellitare: negli ultimi sette anni sono cresciute del 17,1 per cento. Mancano ancora all'appello nove milioni e 100. mila famiglie, dove vivono 17 milioni e 100 mila individui. Questi dati testimoniano di come sia ancora lunga la strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo stabilito dal PNRR all'interno della Strategia per la Banda Ultra Larga, che prevede connessioni a 1 Gigabit su tutto il territorio nazionale per tutti i cittadini entro la fine del 2026. Restano fuori dalla vita digitale due milioni di nuclei familiari, pari all'8,3 per cento del totale, composti per lo più di persone che vivono sole, per un totale di 2 milioni e mezzo di italiani che non accedono a internet da casa. Tra i nuclei familiari, il 30,2 per cento possiede solo una connessione mobile che non sempre ha una velocità e una capacità tali da supportare al meglio tutte le attività e, soprattutto, cinque milioni e mezzo di famiglie, il 22,4 per cento del totale si collega solo con smartphone. (segue) (Rin)