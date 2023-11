Tlc: sesto rapporto Auditel-Censis, sorpasso smart tv su televisori tradizionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, “assistiamo a un trend continuo di adeguamento tecnologico con la presenza di apparecchi di nuova generazione. Tale cambiamento comporta nuove modalità di fruizione del mezzo televisivo e rende necessarie riflessioni da parte degli attori istituzionali per promuovere l'alfabetizzazione digitale e il sostegno all'industria dell'audiovisivo che è in perenne fase di transizione. Occorre favorire un aggiornamento del quadro normativo a tutela degli operatori del settore e dei consumatori soprattutto se minori. Siamo chiamati a completare il processo di digitalizzazione per favorire l'accesso alla connessione delle famiglie italiane”. Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'editoria, ha dichiarato che “dal Rapporto Auditel-Censis emerge che c’è stato un sorpasso delle Smart Tv sulle Tt tradizionali. Questa è una fotografia che rappresenta un percorso di utilizzo e di fruizione del mezzo televisivo, ma anche un cambiamento operativo delle abitudini della dieta mediatica dei nostri cittadini. Sono convinto che possiamo fare molto di più, offrendo ai cittadini una continuità di contenuti nelle fruizioni sui vari dispositivi. Credo sia questa la frontiera che dobbiamo attraversare rapidamente. Inoltre, abbiamo l’opportunità di trasmettere loro messaggi informativi e di cultura, con modalità diverse dal passato, ma dobbiamo aggiornare e seguire questo processo di trasformazione”. “La strada migliore – ha concluso – è l'integrazione, non la sostituzione, moltiplicando le strade di accesso”. Secondo Barbara Floridia, presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, “il Rapporto presentato oggi verrà esaminato anche in Commissione di vigilanza perché è importante avere contezza dei dati. Se noi non cambiamo e comprendiamo che telefonino e Smart Tv non sono solo trasposizione di quella che era la televisione tradizionale, ma è cambiata la modalità, ecco che ci allontaneremo dalle persone che non avranno più riferimenti necessari”. “È fondamentale pensare a nuovi prodotti digitali, comprendendo che è cambiata la modalità di fruizione. Siamo sommersi dalla comunicazione, pertanto occorre tutelare il servizio pubblico mettendo in campo nuove risorse”, ha concluso. (segue) (Rin)