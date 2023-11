Tlc: sesto rapporto Auditel-Censis, sorpasso smart tv su televisori tradizionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica, ha osservato che “il sesto Rapporto Auditel-Censis spiega che sono ancora tante, circa sei milioni, le famiglie che accedono solo da linea mobile e due milioni che non hanno alcun accesso alla rete. Questi dati dimostrano che ancora persiste in maniera evidente il digital divide, in special modo nel Meridione; è una fotografia preoccupante in particolare per gli studenti e per il mercato del lavoro che richiede competenze in aree digitali sempre più specializzate, prima fra tutte quella dell’intelligenza artificiale”. Per Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato della Repubblica, “oggi con lo smartphone chiunque può vedere la televisione, leggere i giornali e fruire di altri servizi, ma c’è anche molta pubblicità. Un aspetto molto importante riguarda i giganti della rete che entrano nel sistema televisivo facendo una concorrenza sleale. Esiste, dunque, un tema di equità fiscale che deve essere posto”. Laura Aria, commissario Agcom, ha spiegato che “oggi assistiamo al sorpasso del mondo streaming sulla televisione lineare. Le sfide regolatorie sono molteplici a partire dal contrasto alla pirateria digitale. Occorre, dunque, trovare una formula in linea con le normative territoriali ed europee per arrivare a una regolamentazione sempre più omogenea. È importante sfruttare le opportunità che la tecnologia ci offre, al contempo è fondamentale che le istituzioni siano responsabili per minimizzare i rischi derivanti da tale processo”. “Il sesto Rapporto Auditel-Censis si rivela, una volta di più, strumento prezioso per chi ha il compito di guidare il Paese e per il mercato. Emergono molti dati positivi sulla modernizzazione in atto, ma anche la necessità di implementare l’accesso alla banda larga previsto dal Pnrr. Altrimenti si creerà una situazione di squilibrio e di svantaggio per milioni di famiglie italiane”, ha dichiarato Imperiali, a margine della presentazione al Senato. Secondo Giuseppe De Rita, presidente Censis, “se qualcuno pensava che con l’avvento del digitale la televisione sarebbe diventata un soprammobile, si sbagliava. Oggi la televisione è Smart Tv e permette agli italiani di avere maggiori possibilità nella scelta di cosa, dove e quando vedere. La Tv connessa significa l’ingresso della soggettività nella composizione dei palinsesti, ma il grande schermo, la casa, la quotidianità degli ascolti fanno da compensazione rispetto all’affermarsi dell’individualismo puro degli smartphone”. (Rin)