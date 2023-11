Tlc: Missori (Ericsson), in Italia serve nuova politica industriale per accelerare su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese ha bisogno di un rilancio della politica industriale per accelerare sul 5G e dispiegare pienamente il suo ruolo chiave per il futuro. Questo il messaggio lanciato dall'Amministratore delegato di Ericsson Italia, Andrea Missori, nel suo intervento a "Connessi per l'Italia", il Forum nazionale delle telecomunicazioni organizzato da Asstel. "Il settore delle telecomunicazioni è di importanza strategica per l'innovazione e la crescita economica di ogni Paese. La rapida e diffusa adozione del 5G è cruciale per la competitività delle imprese e la nascita di nuovi servizi, proprio come accadde con il 4G, che è stato la spina dorsale della App Economy", ha dichiarato il manager, che ha aggiunto: "In Italia siamo in ritardo nella corsa verso il 5G, sia in termini di copertura a banda media che di introduzione della tecnologia 5G Stand Alone. Gli operatori stanno mettendo in campo le risorse disponibili per colmare il divario, ma ci sono sfide significative da affrontare nella nostra industria". (segue) (Com)