Tlc: Missori (Ericsson), in Italia serve nuova politica industriale per accelerare su 5G (2)

- "Serve - ha spiegato Missori - una maggiore attenzione all'eccessiva frammentazione del mercato, agli incentivi per le aziende ad alto consumo energetico, alla semplificazione delle procedure burocratiche ed alla necessità di attrarre e formare nuove competenze. Perché se le tecnologie invecchiano rapidamente, il capitale umano resta il più grande valore per il Paese. È quindi essenziale che si riprenda quel percorso di politica industriale settoriale che è stato messo da parte negli ultimi due decenni". "Questo - ha concluso - richiede un bilanciamento tra l'interesse pubblico, la competitività economica e l'innovazione tecnologica. Ericsson, con una delle più significative presenze di Ricerca e Sviluppo nel settore delle telecomunicazioni in Italia, continuerà a fungere da ponte tra operatori, università, istituzioni, imprese e startup, promuovendo e partecipando allo sviluppo di progetti innovativi per accelerare il processo di digitalizzazione dell'Italia". (Com)