Medio Oriente: Gasparri (FI), documento professori universitari assume toni antisemiti

20 luglio 2021

- "Crea davvero sconcerto il documento sottoscritto da quattromila professori universitari che invitano a interrompere ogni rapporto culturale con Israele. Questo documento rappresenta un atto non soltanto ostile nei confronti di Israele, del suo governo e del suo popolo, ma anche un atto di sostanziale antisemitismo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "Le parole che alcuni professori usano in alcune interviste trasudano un pregiudizio ed un odio che preoccupa, anzi inquieta. Del resto alcuni dei firmatari sono stati protagonisti nel passato di movimenti di piazza di cui l'Italia porta ancora le tracce negative. Questa ondata di odio nei confronti di Israele è gravissima e non può essere sottovalutata. Ed è una vergogna che il mondo universitario italiano con questa minoranza dia luogo a questo spettacolo. Chiedano scusa. E le autorità preposte intervengano. I Rettori non possono tacere. Non si può tollerare questa ondata di odio che, ripeto, assume dei toni di fatto antisemiti. E tutto questo non è ammissibile", conclude.(Rin)