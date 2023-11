Parlamento: Sorte (FI), complimenti a Casasco per elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti e auguri di buon lavoro all'onorevole Maurizio Casasco, eletto in queste ore presidente della commissione bicamerale di vigilanza dell'Anagrafe tributaria. Una nomina di prestigio, che premia la grande competenza e l'esperienza di Maurizio, e un risultato importante per Forza Italia, che darà ancora più peso al nostro partito, anche in Lombardia. Sono certo che saprà svolgere questo nuovo incarico con l'impegno e la determinazione che, da sempre, lo contraddistinguono". Lo afferma, in una nota, Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Lombardia. (Com)