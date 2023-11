Regno Unito: Sunak incontrerà capo polizia dopo disordini e violenze del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak incontrerà oggi il commissario capo della polizia metropolitana di Londra (Met), Mark Rowley, in seguito ai disordini di sabato scorso a Londra. Il portavoce di Downing Street ha dichiarato che Sunak parlerà con Rowley per "arrivare a una comprensione condivisa su come affrontare queste situazioni nel caso in cui dovessero esserci proteste significative in futuro". L'incontro arriva il giorno dopo la rimozione di Suella Braverman dall'incarico di ministra dell'Interno, dopo aver bollato le marce filo palestinesi come "manifestazioni dell'odio" e accusato la polizia di usare dei favoritismi nei confronti di alcune fazioni. Braverman era stata anche accusata di aver alimentato le tensioni dopo le scene di violenza da parte di gruppi di destra contro gli agenti di polizia avvenute sabato, che hanno portato a dozzine di arresti. (Rel)