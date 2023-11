Legge Bilancio: Dell'Olio (M5s), Zes unica Sud relega Pmi ai margini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come è stata strutturata, la Zona economica speciale unica al Sud, andando a coprire un'area enormemente più grande delle singole otto Zes oggi esistenti, rischia di escludere dagli incentivi le Piccole e medie imprese, relegandole ai margini del meccanismo. Per questo il M5s presenterà alla legge di Bilancio emendamenti per riservare una quota adeguata degli stanziamenti ad agevolazioni che coinvolgano appieno anche le piccole realtà imprenditoriali. E non vorremmo che dietro questa Zes unica al Sud, dopo l'istituzione della cabina di regia unica sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, si celasse una certa volontà accentratrice del ministro Fitto anche dal punto di vista economico. Con queste operazioni, in effetti, il ministro si riserva l'ultima parola sulla destinazione di una quantità incredibile di risorse. E senza opportuni contrappesi, può esserci un pericoloso rischio di scivolamento nella gestione delle suddette risorse". Lo comunica, in una nota, Gianmauro Dell'Olio, deputato del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione Bilancio della Camera. (Com)