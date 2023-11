Trasporti: Ferrante, logistica e intermodalità, priorità per rilanciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, l'assemblea generale Alis 2023, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, realtà associativa di riferimento per l'intero comparto del trasporto, della logistica e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa. All'evento ha preso parte anche il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, intervenuto nel dibattito "Istituzioni e imprese per lo sviluppo sostenibile del Paese", moderato da Bruno Vespa, per parlare di impegno del dicastero e del governo a sostegno dello sviluppo dell'intermodalità. "Siamo consapevoli - ha dichiarato il sottosegretario - della funzione strategica dell'intermodalità, per un futuro che parla ormai la sola lingua dell'interconnettività; un coefficiente che puntiamo a elevare, per consentire ai nostri scali - marittimi e aerei - e alla rete di collegamenti terrestri, di dialogare in chiave moderna, digitale e tecnologica. Quella che ci troviamo ad affrontare è una vera e propria rivoluzione condivisa che passa anche dal rilancio del traffico merci e da un necessario salto di qualità della logistica integrata. Come Governo abbiamo voluto continuare a sostenerne i comparti destinando 60 milioni di euro per lo sviluppo degli interporti, 55 milioni di euro per l'acquisto di mezzi intermodali e confermando per il periodo 2023/2026 incentivi strategici come il ferrobonus e il nuovo marebonus, cui sono destinati complessivamente 180 milioni di euro, in linea con gli obiettivi comuni di decarbonizzazione del trasporto, e con le politiche del green deal europeo".(Rin)