Legge Bilancio: M5s, Upb e Bankitalia confermano disastro su sanità

- "Negli ultimi due giorni, l'Ufficio parlamentare di bilancio e Bankitalia hanno inferto due duri colpi alla manovra del governo Meloni, confermando quello che diciamo da settimane sul fronte della sanità. Ieri Banca d'Italia ha sottolineato che la spesa sanitaria pubblica in rapporto al Pil nel prossimo triennio scenderà addirittura al di sotto del livello medio nel quinquennio precedente alla pandemia, che quindi non ha davvero insegnato niente a questo governo. Oggi l'Upb ha rimarcato che le risorse stanziate per il 2024 non saranno sufficienti nemmeno a coprire l'aumento delle spese". Lo scrivono in una nota i senatori e deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "Due conferme delle nostre previsioni. Adesso che non siamo solo noi a denunciare il disastro che si prospetta sulla sanità, forse il governo sarà costretto a rivedere le sue azioni. Purtroppo, però, siamo convinti che nemmeno sbattere la testa contro la verità farà sì che questa maggioranza rinsavisca. Continueranno a tagliare le gambe alla sanità pubblica e a fare regali a quella privata, senza rendersi conto che stanno giocando con il diritto alla salute dei cittadini italiani", concludono. (Com)