Piemonte: assessore Sanità, a breve processo esecutivo nuovo pronto soccorso ospedale Molinette

- L'Aou Città della Salute e della Scienza, per velocizzare l'iter procedurale, ha affidato la gestione dell'appalto dei lavori per il pronto soccorso dell'Ospedale Molinette a Scr, società di committenza regionale. La Regione Piemonte ha messo a disposizione i fondi necessari per le manutenzioni straordinarie, che comprendono anche i circa 10 milioni di euro per i lavori al Pronto soccorso. Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione consiliare sui tempi previsti per l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino. "In questi giorni è in fase di individuazione il Raggruppamento temporaneo di professionisti che cureranno la progettazione degli interventi di adeguamento del Dea. Entro i primi due mesi del 2024, sarà approvato il progetto esecutivo e bandita la gara per l'esecuzione dei lavori, che presumibilmente potrebbero essere avviati entro giugno 2024", ha concluso.(Rpi)