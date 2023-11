Italia-Australia: Settimana della cucina italiana, a Sydney la tradizione lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, l’Istituto italiano di cultura di Sydney e l’agenzia Ice di Sydney propongono “Perle culinarie della Lombardia orientale: un viaggio gourmet”. L’evento, in programma per il 15 novembre, offrirà agli ospiti la possibilità di scoprire i vini e il cibo tradizionali delle province orientali della Lombardia (Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo). A prepararne le specialità - fa sapere la Farnesina - saranno due chef lombardi d’eccezione, Matteo Zamboni ed Eleonora De Marchi, che racconteranno l’arte delle loro ricette alla giornalista Roberta Muir, editrice e co-autrice di “A Lombardian Cookbook”, facendo immergere il pubblico, tra consigli e aneddoti, in una storia di sapori e tradizione. (Res)