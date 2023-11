Roma: assessora Lavori pubblici, Comune non ha competenza manutenzione caserme vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma non ha la competenza sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle caserme della polizia locale. Lo ha spiegato l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, rispondendo in Assemblea capitolina all'interrogazione del capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, sul tema. "Il Simu ha promosso un accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali in gestione alle forze dell'ordine ma lo fa in virtù di un accordo sottoscritto con alcune forze dell'ordine prima del mio arrivo in assessorato - ha detto l'assessora -. Per quanto riguarda la scuoletta di Torre Maura l'intervento è ascrivibile alla sfera degli interventi di manutenzione straordinaria complessa, si tratta di rifare proprio la struttura portante della scuola. Il Simu cura la manutenzione di soli tre edifici, i due uno di fronte all'altro in via Petroselli e quello di via dei Cerchi. Il Simu per quanto riguarda le caserme della polizia municipale non è competente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, abbiamo chiesto un chiarimento in questo senso e di specificare con una circolare in modo che non esistano malintesi". (Rer)