Usa: l'inflazione rallenta al 3,2 per cento a ottobre

- L'inflazione negli Stati Uniti ha continuato a rallentare nel mese di ottobre, attestandosi al 3,2 per cento su base annuale e allontanando l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve in occasione della riunione del 12 e 13 dicembre prossimi. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro. A settembre l'indice dei prezzi al consumo era cresciuto del 3,7 per cento su base annuale. A favorire il rallentamento dell'inflazione è, in particolare, il calo del prezzo dei carburanti, pari al 5 per cento, ma anche quello delle auto usate, dei biglietti aerei e dei costi d'affitto. L'inflazione di fondo, che non calcola i prezzi di prodotti volatili come quelli energetici e alimentari, si è attestata al 4 per cento su base annuale (contro il 4,1 per cento di settembre) e allo 0,2 per cento su base mensile, l'incremento più ridotto del dato dal settembre del 2021. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è rimasto stabile.(Was)