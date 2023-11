Agricoltura: Confagricoltura, oltre 5 mila visitatori in dimore storiche italiane con giovani Anga e Adsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo per la seconda edizione di "Coltiviamo la cultura: la Festa dell'agricoltura nelle dimore storiche italiane", l'evento promosso dai Giovani di Confagricoltura - Anga e i giovani dell'Associazione dimore storiche italiane (Adsi). Una domenica – riferisce una nota – all'insegna delle eccellenze della nostra agricoltura, presentati da oltre 100 aziende associate in alcune tra le ville storiche più suggestive del nostro Paese. Tredici le dimore che hanno aperto le loro porte a più di 5.000 visitatori e ospitato le aziende agricole del territorio, con l'obiettivo di promuovere lo stretto legame tra agricoltura e cultura, valorizzando insieme i beni culturali di interesse collettivo e i prodotti agricoli del territorio delle regioni coinvolte: Piemonte, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sicilia. Un viaggio attraverso lo Stivale che ha mostrato a cittadini e istituzioni l'importanza per il nostro Paese di un turismo capace di esaltare il connubio tra cibo e territorio e che può essere il perno di un'economia circolare per i borghi dove molte delle dimore storiche sono situate. I numerosi partecipanti si sono completamente immersi nell'atmosfera di ogni dimora degustando e acquistando i prodotti delle aziende agricole in mostra (olio, vino, miele, confetture, succhi di frutta, mandorle), e apprezzando la storia della dimora con visite guidate. (segue) (Com)