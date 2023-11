© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 novembre, alle ore 8:30, presso la sala Koch del Senato, le commissioni riunite Difesa di Senato e Camera svolgono l'audizione del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)