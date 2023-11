Monza: consegnate 33 nuove Pietre di Inciampo in ricordo delle deportazioni nazifasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegnate oggi, presso la Sala Verde - Auditorium “Egidio Ghezzi” del palazzo provinciale di Via Grigna a Monza, 33 nuove Pietre di Inciampo da poco realizzate dall’artista tedesco Gunter Deming. Obiettivo: non dimenticare e ricordare tutti quei cittadini che al tempo delle deportazioni nazifasciste non sono più tornati alla loro casa. Osservato anche un minuto di silenzio per la commemorazione di tutte le vittime della guerra in Ucraina, in Israele e in Palestina, e di tutte le altre situazioni conflittuali ad oggi purtroppo ancora in corso. La cerimonia si è svolta alla presenza del Vice Prefetto di Monza e Brianza Beaumont Bortone, del Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio, della Consigliera Provinciale, con deleghe in materia di Marketing territoriale identità e tradizione, Antonella Casati, Fabio Lopez, Presidente del Comitato Pietre di Inciampo di Monza e Brianza, Milena Bracesco, Vice Presidente del Comitato e membro dell’Associazione ANED di Sesto San Giovanni-Monza e dei consiglieri del Comitato, Matteo Casiraghi e Loris Maconi. Con loro i rappresentanti di 29 Amministrazioni Comunali, aderenti al progetto delle stolpersteine (pietre d’inciampo), ai quali sono state consegnate le mattonelle che verranno posate in occasione del prossimo Giorno della Memoria, insieme ad un ricco calendario di attività, mostre ed eventi, consultabile dal mese di gennaio 2024 all’indirizzo web. (segue) (Com)