Monza: consegnate 33 nuove Pietre di Inciampo in ricordo delle deportazioni nazifasciste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Si è trattato di un momento conclusivo di una giornata non priva di emozioni, anche alla luce delle recenti criticità e a fatti di guerra che stanno attraversano il vicino Medio Oriente, e non solo, preceduto dalla presentazione dei nuovi membri entrati nel Comitato per le Pietre d’Inciampo nel 2023: l’organizzazione sindacale UIL come membro ordinario e il Prof. Massimo Castoldi parte del Comitato Scientifico. “Tante sono le attività che sono state svolte quest’anno, e molte altre sono in programma per le settimane e i mesi a venire, grazie all’instancabile lavoro del Comitato e alla collaborazione di voi tutti qui presenti. Il compito che ci siamo assunti non è facile, ma è fondamentale per assicurare un futuro di pace e democrazia nel nostro paese e nel mondo” ha proseguito il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio. “Mai come in questo periodo storico, infatti, ci siamo trovati a toccare quasi con mano momenti di grande incertezza per la salvaguardia dei diritti umani in diverse parti del mondo. È quindi fondamentale continuare a coinvolgere i giovani, insieme a tutta la cittadinanza, per continuare a parlare di oppressioni, deportazioni, olocausto e guerre” ha commentato al Consigliera provinciale, Antonella Casati. “33 pietre si aggiungono nel 2024 alle altre posate nel territorio di Brianza, su 41 comuni. Il Comitato PDI prosegue nel progetto di valorizzazione della memoria come antidoto per il presente all’odio, alla discriminazione, alla persecuzione per motivi razzisti, di genere, politici: Esercizio retorico? Assolutamente no, perché l’oggi ripropone pogrom e guerre indicibili, non solo in capo al mondo, ma attorno a noi. Attraverso iniziative nelle scuole e per le scuole, come lo spettacolo che si terrà il 1° dicembre a Monza sui martiri delle nostre fabbriche, ci proponiamo di dialogare con le ragazze e i ragazzi per fornire loro strumenti di consapevolezza. Se comprendere non è possibile, conoscere è necessario, affermava Primo Levi” - ha aggiunto il Presidente del Comitato Pietre di Inciampo di Monza e Brianza, Fabio Lopez. (segue) (Com)