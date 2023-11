Monza: consegnate 33 nuove Pietre di Inciampo in ricordo delle deportazioni nazifasciste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il corso della mattinata sono state infatti presentante tutte quelle che sono state le attività realizzate dalla Provincia MB, in collaborazione con il Comitato, legate alle tematiche della Memoria e del Ricordo. La maggior parte di queste sono state dedicate agli Istituti scolastici del territorio con il fine ultimo di divulgare e sensibilizzare i giovani nei confronti della discriminazione, deportazione e persecuzione. 15 Febbraio 2023: Spettacolo teatrale “La verità è un intreccio di voci” presso Teatro Manzoni, Monza rivolto alle Scuole Secondarie di II grado del territorio MB. 4 Aprile 2023: Conferenza “Pace, Pane, Lavoro” (in collaborazione con CGIL Monza e Brianza, CISL Monza Brianza Lecco, UIL coordinamento MB) dedicata all’anniversario degli 80 anni degli scioperi del ’43 nelle fabbriche di Monza e Brianza; rivolto alle Scuole Secondarie di II grado del territorio MB. 28 Settembre 2023: Conferenza “8 settembre 2023. Ottant'anni fa”, dedicata alla situazione italiana dopo la firma dell’Armistizio da parte del Generale Badoglio; rivolto alle Scuole Secondarie di II grado del territorio MB. Ultimo appuntamento che chiuderà il calendario delle proposte rivolte agli studenti del territorio, ad oggi quasi “sold out”, sarà il prossimo 1° dicembre al Teatro Binario 7 di Monza con lo spettacolo “Matilde e il tram per San Vittore”, dedicato alla ricorrenza degli 80 anni degli scioperi del ’43. (Com)