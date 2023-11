Russia: Sberbank ha subito attacco informatico più vasto nella storia del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca di Stato russa Sberbank ha subito negli ultimi giorni quello che è stato definito l'attacco informatico più vasto della sua storia. Lo ha reso noto il vicepresidente di Sberbank, Stanislav Kuznetsov, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". "L'attacco è avvenuto poco tempo fa - più di un milione di richieste al secondo. In Russia non abbiamo mai registrato un attacco del genere", ha detto Kuznetsov. Inoltre, il vicepresidente di Sberbank ha aggiunto che il gruppo dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina ha affrontato oltre 550 attacchi informatici. (Rum)