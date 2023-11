Fvg: Capozzi (M5s), Regione si impegni a garantire percorso per fine vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale si impegni a garantire un percorso oggettivo, rapido e senza condizionamenti sul fine vita. Lo chiede in una nota la consigliere dal Movimento cinque stelle, Rosaria Capozzi, in occasione delle audizioni in terza commissione consiliare in programma oggi sul tema del fine vita e sulla proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. "Così come accaduto nel vicino Veneto con una mozione presentata dal Movimento cinque stelle e approvata a maggioranza - afferma Capozzi - chiediamo che la giunta si impegni a garantire che ogni persona sia libera di scegliere senza condizionamenti politici e che si impegni a garantire, sul piano regionale, a tutte le persone che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido e scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno, e a promuovere, presso tutte le istituzioni, il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di coartare o comunque condizionare, la libera scelta delle persone". L’appello dell’esponente pentastellata chiede che si colmi "un vuoto normativo che danneggia proprio i più deboli e le persone più esposte ad abusi. Prevedere l’introduzione della morte volontaria medicalmente assistita - aggiunge - non significa dire a chi è in determinate condizioni che da oggi sarà quella la strada da seguire: al contrario, il medico che dovrà accogliere la richiesta morte volontaria medicalmente assistita dovrà comunicare tutte le possibilità di cura e di trattamento a cui la persona può decidere di accedere, comprese le cure palliative". (Frt)