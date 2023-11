Camera: domani audizioni su pagamento transazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 novembre, la commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, svolge le seguenti audizioni: ore 13:45, Associazione nazionale costruttori edili (Ance); ore 14:15, Associazione italiana per il factoring (Assifact), in videoconferenza; ore 14:45, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), in videoconferenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)