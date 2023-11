Casa: Di Marco (M5S), superbonus crediti incagliati, Lombardia superata dalla Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace che il Consiglio regionale della Lombardia, abbia deciso di farsi superare da quello della Basilicata. Volevamo sul tema un confronto dati alla mano, la Giunta ha risposto a colpi di ideologia. Quella ideologia del centrodestra che durante la campagna elettorale ha incensato il Superbonus, promettendo e garantendo e che, appena eletto, con un voltafaccia senza ritegno, ha rinnegato sé stesso scaricando sui cittadini il costo delle proprie scelte ideologiche". Lo ha detto il consigliere regionale Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle. "Quando si parla di Superbonus noi parliamo dei dati Istat, dei dati Ance e dei dati Enea, il centrodestra risponde con le dichiarazioni del ministro di centrodestra Giorgetti. Tanto basterebbe per qualificarli. Mentono e continuano a mentire ai cittadini, in particolare agli esodati del superbonus ai quali il mese scorso avevano promesso una legge per lo sblocco dei crediti incagliati attraverso il ricorso alle partecipate regionali (come avviene anche in altre Regioni a guida centrodestra) e di fronte ai quali oggi sono ancora impreparati e in ritardo", ha aggiunto in una nota ufficiale Di Marco. "Totalmente ignorata la questione relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la cui ristrutturazione e riqualificazione energetica è stata persa un’occasione che ancora oggi hanno confermato di non voler recuperare. La richiesta di una chiusura ordinata dei cantieri, garantendo una proroga utile ad evitare ecomostri e a garantire la sicurezza dei lavori è caduta nel menefreghismo della maggioranza, nonostante in campagna elettorali esponenti della Lega quali l’ex Assessore Caparini e il Governatore Fontana si erano a più riprese espressi favorevolmente. I cittadini sono stati ancora una volta presi in giro", ha concluso. (Com)