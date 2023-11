Parlamento: domani audizione Eurispes su insularità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 novembre, alle ore 13:45, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione, in videoconferenza, di Aldo Berlinguer, presidente dell'Osservatorio permanente sull'insularità dell'Eurispes, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)