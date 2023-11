Germania: i post-comunisti scioglieranno il gruppo parlamentare il 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del partito post-comunista La Sinistra, all’opposizione al Bundestag, ha deciso oggi che si scioglierà nella data del 6 dicembre prossimo. La decisione fa seguito alla fuoriuscita di 10 deputati guidati da Sahra Wagenknecht, esponente della corrente massimalista di La Sinistra che a gennaio del 2024 fonderà un proprio partito. I 28 parlamentari restanti non sono, infatti, sufficienti a preservare lo stato di gruppo secondo il regolamento del Bundestag che dispone un minimo di 37 seggi. Il capogruppo di La Sinistra, Dietmar Bartsch, ha dichiarato: “Oggi non è un giorno felice”. La dissoluzione della rappresentanza dei post-comunisti al Bundestag segna “una sconfitta, anche per me personalmente”, ha aggiunto Bartsch. (Geb)