Sciopero: Landini e Bombardieri, permangono ragioni per manifestazione generale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono venute meno le ragioni dello sciopero che continuiamo a considerare sciopero generale nazionale. Lo si legge nella lettera a firma dei segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, indirizzata al ministero delle Infrastrutture e Trasporti in risposta alla missiva del dicastero con la quale si chiedeva alle organizzazioni sindacali proclamanti e aderenti allo sciopero nazionale del 17 novembre di “desistere”. Per i due segretari generali “giova ricordare che, nella giornata odierna, è stata inviata alla Commissione di garanzia l’esclusione da detto sciopero del trasporto aereo con senso di responsabilità finalizzato a non esporre i lavoratori del settore, considerato che Enac non ha comunicato i voli garantiti come invece avrebbe dovuto fare”. Inoltre, Landini e Bombardieri ricordano “che le modalità di astensione sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia che non faccia venir meno il diritto alla mobilità dei cittadini come la stessa legge prevede”. (Rin)