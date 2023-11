Camera: domani audizioni su revisione Codice strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 novembre, alle ore 13:45, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione degli esperti della materia Enrico Bonizzoli, Andrea Colombo (in videoconferenza), Matteo Dondé (in videoconferenza), Paolo Gandolfi e Luca Valdiserri (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)