Venezia: Brugnaro, moto ondoso problema reale e condiviso della città

- Questa mattina, al Polo Nautico di San Giuliano, si sono svolti gli Stati Generali della Città sulla mobilità acquea e moto ondoso. "Vogliamo dimostrare oggi – scrive su X Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia - come il moto ondoso sia oggettivamente un problema di Venezia, che riguarda la vita della Città e numerose categorie, tutte qui oggi rappresentate. Ci sono due criticità: le competenze delle acque della Laguna, che sono diversificate per zona, e la necessaria omologazione del sistema SiSa per la rilevazione automatica della velocità delle barche". "La riunione di oggi è stata molto importante per evidenziare un problema reale e condiviso, quello del moto ondoso – sottolinea il primo cittadino di Venezia -. Ora bisogna trovare le soluzioni, quelle di lungo e breve periodo, partendo principalmente dal rispetto. Ci sono persone che lavorano nelle divisioni, io invece tento sempre di unire perché insieme si va più lontano". "Quattro sono le linee su cui ci muoveremo – spiega -: il Sisa, un sistema premiante per chi farà degli investimenti in termini di sostenibilità sulle proprie imbarcazioni, lo scavo dei canali e l'idea della formazione e dell'aggiornamento tecnico. Viviamo in una Città complessa ma dobbiamo essere orgogliosi di questa unicità e lavorare compatti per risolvere i problemi, a partire dal chiedere insieme il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia. Grazie a tutti i presenti oggi, era importante esserci perché dire le cose è importante ma lo è ancora di più ascoltarsi", conclude Brugnaro. (Rev)