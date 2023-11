Fvg: Università Trieste, inaugurata mostra “Shine Bright Like A Diamond”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi e sarà aperta al pubblico da domani la mostra “Shine bright like a diamond - Residenze d'artista”, ospitata nell’edificio principale dell’Università di Trieste, per celebrare il centenario dell’ateneo. Dieci opere di artisti della scena contemporanea sono installate nelle “stanze d'artista”, allestite sui diversi livelli degli scaloni dell'edificio, per raccontare la ricchezza e la complessità di ogni disciplina accademica. Gli autori, ospitati ciascuno da uno dei dieci dipartimenti dell’Università, hanno avuto modo di vivere a stretto contatto con studenti, ricercatori e docenti. "La presenza degli artisti nel nostro ateneo ha piantato semi creativi che sono certo germoglieranno per lungo tempo sia nei nostri dipartimenti che negli ambienti artistici coinvolti”, ha detto il rettore Roberto Di Lenarda. “Con questa mostra, lasciando totale libertà creativa agli artisti, vogliamo solleticare la capacità critica e stimolare riflessioni anche forti sull'attualità e sul legame tra arte e scienza. La visita a questa mostra sarà una tappa molto attrattiva per chi arriva a Trieste e vuole scoprire una realtà vivace e in continua evoluzione”. Per Eva Comuzzi, curatrice della mostra, “#SBLAD è il prodotto di un processo che si è sviluppato e nutrito nel corso delle giornate che gli artisti hanno trascorso a UniTS. La loro personale ricerca artistica – ha spiegato – è stata deviata, modificata e arricchita dagli stimoli nati dalla contaminazione tra il mondo universitario e gli stessi artisti anche grazie alla possibilità di interagire con macchinari scientifici e metodologie di lavoro e punti di vista inediti. La collaborazione avviata non si concluderà qui ma si svilupperà in nuovi progetti di ricerca”. (Frt)