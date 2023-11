Decreto Energia: Appendino (M5s), italiani non meritano governo incoerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia non merita di essere guidata dalla regina delle piroette, i cittadini italiani non meritano il governo dell’incoerenza e della truffa elettorale. Gli italiani meritano molto, molto di più, soprattutto in un momento difficile come questo, ed è per questo motivo che annuncio il voto contrario del Movimento cinque stelle”. Lo ha detto, nell'Aula della Camera, la deputata del M5s, Chiara Appendino, in occasione della dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (Rin)