Olimpiadi 2026: Palaitalia pronto a fine 2025 (2)

- Nello specifico, poi, sono stati segnalati numeri “molto positivi”, relativi al progetto dell’arena, ha detto l’assessora Riva: “Si è parlato oggi di 30 pali da mille metri, quindi 30 mila metri di palificazione a significare l'importanza di un'opera che cambierà la faccia di questa di quest'area della città”. All’assessora, però, è stato chiesto se ci fosse preoccupazione relativamente alle tempistiche, dato che il compimento dei lavori è previsto a ridosso dell’inizio delle Olimpiadi, nel febbraio 2026. La risposta è stata negativa, in quanto secondo Riva “siamo un Paese con enorme talento nel recupero e oggettivamente in un periodo come questo, a seguito di tanti eventi nazionali e internazionali che si sono susseguiti, faremo il meglio possibile”. “Io sono positiva – ha continuato - e siamo veramente una città che ha la capacità di mettere insieme tutte le energie per portare gli eventi ad essere dei successi”. D’altro avvisto è il consigliere comunale della Lega, Samuele Piscina il quale, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo, ha riferito “la preoccupazione dell’opposizione per quelle che sono le tempistiche”. Infatti, “basta che qualcosa non funzioni adeguatamente e si rischia di avere un palazzetto che non funziona adeguatamente per tutte quelle persone che verranno per un evento internazionale molto importante per la nostra città”, ha concluso. Sempre a proposito di tempistiche si è espresso con i giornalisti Giammichele Melis, responsabile del progetto per conto di Eventim, che ha sottolineato, a margine del sopralluogo, che “l’obiettivo per l'arena è completare i lavori entro dicembre del 2025, con un completamento sostanziale dell'edificio entro ottobre”. A inizio settembre “è stato incaricata l'impresa generale responsabile dei lavori. Esattamente con questo impegno, quindi, il traguardo, il raggiungimento di queste due date”, ha ribadito. Per quanto riguarda i costi “come per tutto il mondo delle costruzioni, sono aumentate anche per il progetto dell’Arena”, ha spiegato Melis, “ma questi costi sono interamente assorbiti da Eventim, che ha comunque una piena copertura di finanziamento del progetto”. Per quanto destinata a ospitare le Olimpiadi invernali nel 2026 “l'arena rimarrà comunque un edificio privato, quindi sviluppato da un operatore privato che la finanzia”, ha concluso. (Rem)