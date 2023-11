Agroalimentare: Lollobrigida, avvio campagna controllo filiera grano per produzione qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come preannunciato dal ministro Francesco Lollobrigida in occasione dell'incontro congiunto fra cabina regia controlli agroalimentari e associazioni di categoria del settore agricolo e della pasta (avvenuto in data 3 novembre), oggi 14 novembre 2023 ha avuto inizio la "Campagna straordinaria di controllo filiera del grano duro" attraverso delle verifiche mirate alle importazioni presso il porto di Bari. La campagna di controllo - si legge in una nota - si svolge con la collaborazione delle diverse amministrazioni che fanno parte della cabina di regia per i controlli agroalimentari del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e vede la partecipazione congiunta del Dipartimento ispettorato controllo di qualità e repressioni frodi, dei carabinieri (comandi carabinieri per la tutela agroalimentare e per la tutela forestale), della guardia di finanza, delle capitanerie di porto e dell'Agenzia delle Dogane. (segue) (Com)