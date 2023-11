Regno Unito: Starmer sotto pressione dal Partito laborista per sostenere cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione britannica Keir Starmer deve affrontare crescenti pressioni per sostenere una proposta laborista a sostegno di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, al fine di scongiurare che i suoi deputati votino per una mozione del Partito nazionale scozzese (Snp) che chiede l'immediata cessazione dei combattimenti. Starmer si trova ad affrontare la ribellione di una dozzina di ministri ombra, che secondo fonti del quotidiano "The Guardian" sono pronti a dimettersi piuttosto che votare contro la richiesta di un cessate il fuoco in Medio Oriente, che Starmer ha invece rifiutato di sostenere. (Rel)