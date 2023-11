Legge Bilancio: Bonelli (Avs), governo non dice verità, dati Nadef da riesaminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro Giorgetti conferma che le previsioni di Bankitalia sono veritiere, ovvero stime al ribasso per l'economia nel 2024. L'obiettivo di crescita per l'anno in corso, come delineato nel Documento programmatico di Bilancio, potrebbe essere soggetto a una revisione al ribasso. Pertanto i dati contenuti nella Nadef appena approvata devono essere riesaminati”. Lo ha sottolineato il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. “Sorge spontanea – ha proseguito – una domanda: quali sono i dati realistici? Quelli descritti nella Nadef o quelli che emergono giorno dopo giorno? Riguardo al deficit del 2024, si raggiungerà realmente il 4,3 per cento, come previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, o anche questa cifra sarà rivista al rialzo?". (segue) (Rin)