Legge Bilancio: Bonelli (Avs), governo non dice verità, dati Nadef da riesaminare (2)

- “Il governo – ha aggiunto Bonelli – non ha raccontato la verità e giocato sui numeri della natura economia. L'unica certezza è che la manovra di bilancio, invece di attingere ai miliardi di extraprofitti accumulati dalle compagnie elettriche, dalle assicurazioni e dalle banche, graverà sulle spalle delle famiglie italiane. Ciò accade perché aumenta le tasse, innalza l'Iva su prodotti come il latte in polvere e i pannolini per neonati, riduce le pensioni ai dipendenti pubblici e non effettua gli investimenti necessari per affrontare la crisi climatica. Il trasporto pubblico è al collasso, ma invece di investire in questo settore, per i desideri di Salvini si prevede di spendere 12 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto di Messina. Per non parlare del Pnrr: di recente, la Corte dei Conti ha lanciato un allarme, evidenziando che la spesa per gli investimenti è solo al 7 per cento, il che significa che nel prossimo biennio si dovrà spendere il restante 90 per cento. I capitoli legati alla transizione ecologica sono ancora fermi allo zero per cento”. “Giorgia Meloni continua a privilegiare la difesa degli interessi dei poteri forti - banche, assicurazioni e compagnie energia – invece delle famiglie e imprese italiane", ha concluso. (Rin)