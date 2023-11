Medio Oriente: Tajani, rientrati tutti gli italiani tranne due o tre cooperanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’attacco di Hamas in Israele e all’avvio del conflitto, tutti gli italiani presenti in Israele o a Gaza sono rientrati in patria a eccezione di due o tre cooperanti “che hanno deciso di rimanere nella striscia e lavorano con la Croce rossa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione alle Commissioni congiunte di Senato e Camera. “Conclusa l’evacuazione, le altre priorità sono evitare un’escalation del conflitto, liberare gli ostaggi, evitare l’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza e costruire una prospettiva politica per il futuro”, ha detto il ministro, ribadendo la condanna “dei barbari attacchi di Hamas e il sostegno al diritto di israele a esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale”. “È essenziale tracciare una netta linea tra Hamas e il popolo palestinese le cui legittime aspirazioni non hanno nulla a che vedere con le posizioni dei terroristi e non possono in nessun caso giustificare la strage di cui Hamas si è macchiata”, ha concluso. (Res)