Bangladesh: Servizio antincendi, dal 28 ottobre 154 attacchi e 94 autobus bruciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 ottobre a Dacca una manifestazione del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), principale forza di opposizione, è degenerata in scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti, nei quali sono morti un agente e un attivista. Da allora il Bnp ha convocato quattro cicli di manifestazioni e il prossimo è previsto da domani per la durata di 48 ore. Il Partito nazionalista protesta da mesi per chiedere le dimissioni del governo in carica, guidato dalla premier Sheik Hasina, leader della Lega popolare (Al), e l’insediamento di un esecutivo ad interim che porti il Paese alle prossime elezioni, previste per gennaio 2024. (Inn)