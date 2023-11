Tlc: Calderone, prioritaria la formazione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sfide nella filiera delle Tlc sono emblematiche di quelle che affronta in generale il mondo del lavoro in Italia. Il contesto estremamente competitivo impone di rafforzare i percorsi della formazione, compresi quelli di upskilling e reskilling. In questo senso ritengo che la formazione continua sia una priorità assoluta e pertanto siamo al lavoro per potenziarla in stretta sinergia tra gli operatori pubblici e privati. Tra scuola, Università e imprese". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, nel messaggio inviato al presidente Assotelecomunicazioni, Massimo Sarmi, in occasione dell’evento “Connessi per l’Italia – Forum nazionale delle Telecomunicazioni 2023”. (Rin)