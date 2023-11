© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della Germania nel 2023 sarà pari al 2,5 per cento e non al 4,25 per cento previsto in precedenza. Nel prossimo anno, l’indicatore diminuirà all’1,25 per cento, “compresi tutti i bilanci paralleli e il fondo speciale” per le Forze armate (Bundeswehr). È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, secondo quanto comunicato dal suo stesso dicastero con un messaggio su X. (Geb)