Medio Oriente: Tajani, necessaria azione urgente per affrontare deterioramento crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria un’azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione alle Commissioni congiunte di Senato e Camera. “È fondamentale garantire l’accesso umanitario per garantire ulteriori sofferenze alla popolazione civile e per scongiurare esodi di massa che contribuirebbero a destabilizzare ulteriormente la regione”, ha detto Tajani, spiegando che “l’annuncio israeliano per garantire pause umanitarie è un passo avanti importante e permette ai civili di lasciare le zone a rischio”. “Alla pausa umanitaria deve partecipare Israele ma anche Hamas ed Hezbollah non possono continuare a lanciare razzi”, ha detto Tajani, ricordando che l’Italia lavora per ottenere pause umanitarie più lunghe “che consentano l’accesso completo, rapido, sicuro e senza ostacoli alle Nazioni Unite, al Comitato internazionale ella croce rossa e ad altre organizzazioni umanitarie imparziali”.(Res)