Ambiente: al via implementazione Parco Italia, 70 mila alberi piantati entro fine 2024 con supporto di Amazon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parco Italia, partendo dalle linee guida nazionali e internazionali di forestazione, ha sviluppato un'analisi approfondita per la costruzione di un documento complessivo di linee guida - a disposizione del pubblico sul sito - per la progettazione, pianificazione, gestione e manutenzione dei siti di piantagione di alberi in Italia. "Parco Italia promuove la visione del territorio italiano come di un grande Parco della biodiversità vegetale e faunistica. In coerenza con il progetto di un Parco mondiale proposto da Richard Weller, Parco Italia mira a stabilire gradualmente una rete ecologica nazionale che colleghi tra loro le aree protette, i parchi nazionali e regionali, le aree marine protette e i siti di ‘Natura 2000’ di interesse comunitario”, spiega l'architetto e urbanista Stefano Boeri. “Per realizzare questa connessione, Parco Italia propone una serie di percorsi pedonali e ciclabili che includano un'alta biodiversità di specie vegetali. Parco Italia – conclude – è dunque un atto di cura del territorio italiano, reso possibile attraverso la costruzione di una rete nazionale di Cammini della Biodiversità, con l'obiettivo di ampliare la presenza di connessioni ecologiche e culturali tra aree naturali protette, aree non protette e percorsi di mobilità lenta e il recupero dei borghi storici che punteggiano la dorsale appenninica e la fascia prealpina”. (segue) (Com)