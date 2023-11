Ambiente: al via implementazione Parco Italia, 70 mila alberi piantati entro fine 2024 con supporto di Amazon (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, sempre nell'ambito del programma Parco Italia, Amazon ha contribuito alla piantagione di oltre seimila alberi nella Città metropolitana di Milano attraverso il progetto pilota Forestami. Il sostegno di Amazon a Parco Italia si inscrive nel più ampio impegno dell'azienda a favore di progetti basati sulla natura nel mondo, operati attraverso gli investimenti del Right now climate fund, in linea con gli obiettivi fissati dal Climate Pledge, l'impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 co-fondato e sottoscritto da Amazon nel 2019. Sempre nell'ambito dei progetti basati sulla natura che il Right Now Climate Fund supporta in Europa, Amazon ha già investito anche in un programma di espansione delle aree verdi urbane in Germania, in un programma di ripristino di aree naturali e piantumazione di alberi nel Regno Unito, nella prima coltivazione di alghe situata tra turbine eoliche off-shore al mondo, al largo delle coste olandesi. Amazon ha inoltre investito in un progetto di conservazione e ripristino forestale sui monti Appalachi negli Stati Uniti e nel programma Agroforestry and restoration accelerator nella foresta Amazzonica in Brasile. Amazon, infine, è uno dei membri principali della Leaf Coalition, una nuova iniziativa globale basata sulla collaborazione tra settore pubblico e privato, che ha l'obiettivo di raccogliere almeno un miliardo di dollari di capitali per proteggere le foreste pluviali nel mondo. (Com)