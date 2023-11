Decreto Anticipi: Fregolent (Iv), ancora una follia da maggioranza delle tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza delle tasse non si smentisce. Pensare di ripianare il dissesto dei comuni con una norma che dà la possibilità ai comuni di introdurre una ulteriore tassa sui passeggeri di aerei e navi è una follia". Lo dichiara la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, in merito all'emendamento della Lega. "Così - spiega la parlamentare - si rischia di dare un duro colpo al turismo italiano, si aggravano i costi a carico delle famiglie e si corre il rischio di determinare una distorsione del mercato se un comune la applica e uno no. Altro che sovranismo. Ne beneficheranno i porti delle altre nazioni, come è evidente dai dati sull'incremento dei passeggeri al porto del Pireo e all'aeroporto di Atene a causa della incapacità di trovare soluzioni per Venezia che incide sull'Adriatico. Un meccanismo che inciderà pesantemente anche sull'economia delle isole. E poi cosa significa imbarco e sbarco? Un passeggero di un traghetto pagherà due volte e un crocerista tutte le volte che scende a terra? Come appare di dubbia praticabilità anche il meccanismo di riscossione. Ancora una volta - conclude Fregolent - questa maggioranza per racimolare una manciata di milioni di rischia di distruggere interi settori". (Rin)