Medio Oriente: Tajani, nostri aiuti umanitari stanno entrando a Gaza in queste ore

- Gli aiuti umanitari partiti dall’Italia qualche giorno stanno entrando in queste ore nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione alle Commissioni congiunte di Senato e Camera. “Gli impegni assunti a Parigi dai partecipanti superano il miliardo di euro e gran parte di questi aiuti serviranno a finanziare gli sforzi delle Nazioni Unite per aiutare la popolazione dei Territori palestinesi”, ha detto Tajani, ricordando che l’italia ha inviato da Brindisi due C-130 dell’aeronautica militare ”con un carico di 16 tonnellate di beni umanitari della cooperazione italiana”. “Dobbiamo assicurarci che tutti gli aiuti inviati nella Striscia siano diretti esclusivamente ai civili bisognosi e che non ne beneficino neanche in maniera indiretta i terroristi di Hamas”, ha detto il titolare della Farnesina. “Il ministero della Difesa ha messo a disposizione una nave ospedale con capacità chirurgiche e di emergenza. La nave vulcano, centro logistico sanitario all’avanguardia è in viaggio verso l’area. È previsto anche l’allestimento di un ospedale da campo per la cui installazione è necessario trovare un accordo tra le diverse parti”, ha concluso.(Res)